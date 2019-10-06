İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


6. dakikada Trabzonspor'da topla buluşan Sörloth son çizgiye inmeden pasını Anthony Nwakaeme'ye attı. Nwakaeme'nin bekletmeden altıpas gerisinden kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çelmeyi başararak tehlikeyi uzaklaştırdı.


23. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası dışında Abdullah Durak'ın pasıyla topla buluşan Dario Melnjak'ın, kaleyi karşıdan gören bir noktadan gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0


40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi


Hakem: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Erdem Bayık


Çaykur Rizespor: Gökhan, Attamah, Talbi, Melnjak, Chatziisaias, Morozyuk, Boldrin, Abdullah, Oğulcan, Diomande, Samudio


Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Yan Sasse, Atakan, Barış Alıcı, Vetrih, Oğuz Kağan, Scepovic


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak (Doğan dk. 31 ?), Sosa, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Sturridge, Fıratcan, Avdijaj


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Chatziisaias, Diomande (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.