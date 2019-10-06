Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
6. dakikada Trabzonspor'da topla buluşan Sörloth son çizgiye inmeden pasını Anthony Nwakaeme'ye attı. Nwakaeme'nin bekletmeden altıpas gerisinden kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çelmeyi başararak tehlikeyi uzaklaştırdı.
23. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası dışında Abdullah Durak'ın pasıyla topla buluşan Dario Melnjak'ın, kaleyi karşıdan gören bir noktadan gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakem: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Erdem Bayık
Çaykur Rizespor: Gökhan, Attamah, Talbi, Melnjak, Chatziisaias, Morozyuk, Boldrin, Abdullah, Oğulcan, Diomande, Samudio
Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Yan Sasse, Atakan, Barış Alıcı, Vetrih, Oğuz Kağan, Scepovic
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak (Doğan dk. 31 ?), Sosa, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Sturridge, Fıratcan, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Chatziisaias, Diomande (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)