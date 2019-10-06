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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.




Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


61. dakikada Boldrin'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Oğulcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi.


73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sturridge'in ortasında altıpas önünde Sörloth'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


86. dakikada Sturridge'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.


90. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzun kale vuruşunda topla buluşan Sörloth kafayla topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top filelere gitti. 1-2



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Erdem Bayık


Çaykur Rizespor: Gökhan, Attamah, Talbi, Melnjak, Chatziisaias, Morozyuk, Boldrin (Yan Sasse dk. 78), Abdullah, Oğulcan (Scepovic dk. 90 ?), Diomande (Vetrih dk. 83 ?), Samudio


Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Atakan, Barış Alıcı, Oğuz Kağan,


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini (Sturridge dk. 63), Hüseyin, Novak (Doğan dk. 31), Sosa, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaemex, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Avdijaj


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Sörloth (dk. 73), Nwakaeme (dk. 90) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Chatziisaias, Diomande, Boldrin, Morozyuk, Abdullah (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

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