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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Yukatel Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken topa son olarak Estupinan dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


28. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay Torun tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.


32. dakikada Özgür Çek sağ kanattan çektiği şuta ters kafa vuran Ivanildo topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2


40. dakikada Çaykur Rizespor Morozyuk ile sağ kanattan atak geliştirdi. Morozyuk'un ortasını karşılayan Skoda beklemeden topu ağlarla buluşturdu. 1-2



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Morozyuk (Orhan dk. 42), Melnjak, Ivanildo, Boldrin, Vetrih, Samudio, Diomande, Tunay, Skoda


Yedekler: Zafer, Burak, Alberk, Sasse, Atakan, Garmash, Abdullah, Oğuz Kağan, Boryachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Denizlispor: Tolgahan, Ben Youssef, Mustafa, Bergdich, Lopes, Aissati, Estupinan, Murawski, Mbamba, Özgür, Rodallega


Yedekler: Hüseyin, Muhammet, Sedat, Isaac, Alihan, Olcay, Sacko


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Sarı Kartlar: Özgür (Denizlispor), Morozyuk (Çaykur Rizespor)


Goller: Estupinan (dk. 20), Ivanildo (dk.30 kk.) (Yukatel Denizlispor), Skoda (dk.40) (Çaykur Rizespor)

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