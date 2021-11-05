İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Fabricio'nun rakibini geçerek ceza sahasının sağ çaprazından Boldrin'e verdiği pasında, kaleye vuruşunu gerçekleştiren Boldrin'in şutunu kaleci Serkan karşıladı.


49. dakikada Candeias'ın sol taraftan gerçekleştirdiği ortasında topla buluşan Khouma Babacar'ın vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.


69. dakikada Umar'dan pası alan Dabo ceza sahasının içerisinde Milinovic ile Awaziem'ın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Djokovic'in vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0


82. dakikada ceza sahasının dışından Eduardo'nun gerçekleştirdiği vuruşunda top direkte patladı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Cemali, Djokovic, Fabricio (Yasin dk. 85 ?), Boldrin (Bolasie dk. 85 ?), Sabo (Umar dk. 66), Boyd (Dabo dk. 65), Pohjanpalo (Deniz dk. 90+4 ?)


Yedekler: Zafer, Emir Han, Piri, Alberk, Monzango


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran (Oğuz dk. 85 ?), Awaziem, Milinovic, Tayfur, Efkan (Eduardo dk. 68), Umut (Johan Fer dk. 76), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Khouma Babacar


Yedekler: Marafona, Batuhan, Ahmed, Novais, Nevlja, Yusuf, Furkan Bayır


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Selim Ay (dk. 11), Djokovic (dk. 69 pen.) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Holmen, Dabo (Çaykur Rizespor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.