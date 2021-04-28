Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 38.
Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde lider Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sağ kanattan Remy'nin ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.
57. dakikada Welinton'un uzun pasında topla buluşan Gökhan Töre'nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan şutunda top filelerle buluştu. 0-2
59. dakikada ceza sahasında topla buluşan Remy'nin şutu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
75. dakikada kontraya çıkan Beşiktaş'ta Ljajic'in pasında sağ kanatta topu alan Ghezzal'ın ceza sahasına girip çaprazdan şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
81. dakikada topla beraber ceza sahasına giren ve kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Ljajic'in şutunu Gökhan kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından İsmail Köybaşı serbest vuruştan topu filelere gönderdi. 1-3
89. dakikada sağ kanattan Morozyuk'un kullandığı serbest vuruşta kale önünde Djokovic, kafayla topu ağlara yolladı. 2-3
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Gökhan, İsmail, Selim, Talbi, Baiano (Morozyuk dk. 46), Yasin (Remy dk. 16), Boldrin (Andrade dk. 79), Sabo (Donsah dk. 67), Michalak (Abdullah dk. 46), Djokovic, Samudio
Yedekler: Tarık, Melnjak, Emir, Skoda
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, N'Sakala, Welinton Silva, Adem Ljajic (Mensah dk. 84 ?), Atiba (Montero dk. 78), Ghezzalx, Josef De Souza, N'Koudou, Gökhan Töre (Larin dk. 62)
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar, Bilal, Rıdvan Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: İsmail (dk. 87), Djokovic ( (Çaykur Rizespor), N'Koudou (dk. 16) Gökhan Töre (dk. 57), Ghezzal (dk. 75) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Djokovic (Çaykur Rizespor), Adem Ljajic (Beşiktaş)