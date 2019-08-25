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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Mykola Morozyuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Aaron Appindangoye, Mohamed Abarhoun'u itti ve Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Samudio takımının ilk golünü attı. 1-0


59. dakikada Nill De Pauw sağ kanattan ceza alanına hareket eden Fernando Boldrin'i gördü ve pasını aktardı, Boldrin'in altıpasa girmeden sağ çaprazdan vurduğu top filelerle buluştu. 2-0


80. dakikada Demir Grup Sivasspor Kone'in ceza sahası sol çaprazdan geriye doğru çıkardığı topu Fernando Andrade karşıladı. Fernando Andrade ceza sahası içerisinden uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: ÇAYKUR Didi


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Attamah, El Kebir ? (Oğulcan dk. 13), Boldrin (Abdullah dk. 76), Nill De Pauv (Barış dk. 90 ?), Samudio, Dimitrios, Vetrih, Melnjak, Moroziuk


Yedekler: Yarık, El Talbi, Atakan, Diomande, Burak, Oğuz, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Demirgrup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan (Sergiy dk. 80), Cofie (Kone dk. 65), Erdoğan (Fernando Andrea dk. 62), Yatabare, Emre


Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Paul, Fatih, Derlek, Oliviera


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Samudio (dk. 53 pen.), Boldrin (dk. 59) (Çaykur Rizespor), Andrea (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı Kartlar: Oğulcan, Attamah (Çaykur Rizespor), Aaron, Emre (Demir Grup Sivasspor)

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