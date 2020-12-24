İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Samudio'nun pasında topa bekletmeden vuran Skoda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0


59. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Podolski'nin ceza sahasının içerisinden gerçekleştirdiği vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail, Morozyuk, Meriah, Talbi, Baiano (Donsah dk. 82 ?), Andrade (Onur Bulut dk. 82 ?), Yasin Pehlivan (Selim Ay dk. 90 ?), Michalak (Samudio dk. 45), Tunay (Doğan Erdoğan dk. 71), Skoda


Yedekler: Tarık, Alberk, Jovancic, Mithat, Kemal Rüzgar


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel, Eren (Jahovic dk. 45) (Orgill dk. 85 ?), Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Amilton (Gökdeniz dk. 71), Fredy (Hakan dk. 82 ?), Nuri, Sidney Sam, Lukas Podolski


Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Yasin Pehlivan (dk. 7), Skoda (dk. 58) (Çaykur Rizespor), Podolski (dk. 58) (Fraport TAV Antalyaspor)


Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.