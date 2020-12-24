Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Samudio'nun pasında topa bekletmeden vuran Skoda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
59. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Podolski'nin ceza sahasının içerisinden gerçekleştirdiği vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail, Morozyuk, Meriah, Talbi, Baiano (Donsah dk. 82 ?), Andrade (Onur Bulut dk. 82 ?), Yasin Pehlivan (Selim Ay dk. 90 ?), Michalak (Samudio dk. 45), Tunay (Doğan Erdoğan dk. 71), Skoda
Yedekler: Tarık, Alberk, Jovancic, Mithat, Kemal Rüzgar
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel, Eren (Jahovic dk. 45) (Orgill dk. 85 ?), Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Amilton (Gökdeniz dk. 71), Fredy (Hakan dk. 82 ?), Nuri, Sidney Sam, Lukas Podolski
Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Yasin Pehlivan (dk. 7), Skoda (dk. 58) (Çaykur Rizespor), Podolski (dk. 58) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)