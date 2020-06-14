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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza alanında topla buluşan Melnjak'ın sol kanattan içeri gönderdiği pasta Lemina'dan seken topa Tunay Torun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


55. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Onyekuru'nun, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta Tarık Çetin son anda topu çeldi.


90+3. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Seri'nin ceza sahasına ortasında Lemina'nın kafa vuruşunda Tarık Çetin iki hamlede topa hakim oldu.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Çaykur Rizespor: Tarık, Ivanildo Fernandes, Morozyuk, Melnjak, Tunay (Oğulcan dk. 67), Garmash (Abdullah dk. 67), Vetrih, Samudio, Skoda


Yedekler: Boğaçhan, Gökhan, Burak, Alberk, Oğuz Kağan, Sasse, Boryachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Galatasaray: Muslera (Okan dk. 23), Saracchi, Mariano, Ahmet (Andone (dk. 46, Belhanda dk. 71), Ryan Donk, Seri, Lemina, Ömer (Emre dk. 46), Onyekuru (Adem dk. 76 ?), Feghouli, Falcao


Yedekler: Linnes, Emin, Şener, Selçuk, Taylan, Adem


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Skoda (dk. 42), Tunay (dk. 53) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 89) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Melnjak, Samudio, Burak (Çaykur Rizespor), Donk (Galatasaray)

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