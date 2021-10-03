İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Dabo'nun pasında ceza sahasının solunda topla buluşan buluşan Sabo'nun çaprazdan vuruşunda top Muslera'da kaldı.


6. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası içinde buluşan Mostafa Mohammed, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


17. dakikada ceza sahasına kadar sokulan Umar'ın pasını Djokovic'e aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı Joel ile buluşturdu. Joel'in şutu filelere gitti. 1-1


24. dakikada Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Joel'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2


27. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Feghouli'nin vuruşunda top yandan auta gitti.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ali Palabıyı, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Çaykur Rizespor: Gökhan, Sabo, Selim, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Dabo, Boyd, Boldrin, Umar, Joel


Yedekler: Tarık, Alper, Deniz, Phiri, Emir Han, Seyfettin Anıl, Alberk, Bolasie, Güvenç, Eren


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nellson, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Feghouli, Mostafa Mohammed


Yedekler: Muhammed Kerem, Gustavo, Ömer Bayram, Morutan, Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılıç, Halil, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Joel (dk. 17 ve 24) (Çaykur Rizespor), Mostafa Mohammed (dk. 6) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Sabo (Çaykur Rizespor), Alpaslan, Muslera, Mostafa Mohammed (Galatasaray)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.