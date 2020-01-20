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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak Kristoffer Nordfeldt sağına giden topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.


64. dakikada Fernando Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Montassar Talbi, altıpas önünde kaleye sırtı dönük pozisyonda vuruşunu yaptı ama top kaleci Kristoffer Nordfeldt'ta kaldı.


71. dakikada Boldrin'in sağ kanattan ortasında Milan Skoda, altıpas önünden çektiği ilk şutta Kristoffer Nordfeldt topu güçlükle çeldi, seken topu tekrar önünde bulan Milan Skoda boş kaleye şutunu gerçekleştirdi ve topu filelerle buluşturdu. 1-0


84. dakikada Aminu Umar'ın sol çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Milan Skoda, altıpasın solundan vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Erdbil


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin (Oğuz Kağan dk. 90+2 ?), Garmash (Aminu Umar dk. 64), Samudio (Yan Sasse dk. 72), Skoda


Yedekler: Zafer, Atakan, Scepovic, Emir Han, Barış, Burak, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet (Rahmetullah dk. 76), Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa (İlker dk. 64), Sio (Mats dk. 85 ?)


Yedekler: Ertaç, Berat, Ayberk, Erdem, Diallo, Soner, Ramos, Ömer Alper


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Skoda (dk. 71 ve 84) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Sio (Gençlerbirliği)

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