Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - İttifak Holding Konyaspor: 2 (İlk yarı)

2’lik eşitlikle sonuçlandı.
2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Sokol Cikalleshi'nin sol kanattan ceza sahası içerisine kadar taşıyarak verdiği pasta topla buluşan Guilherme'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1
12. dakikada sağ kanatta Sekidika'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı. 0-2
20. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Djokovic'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
27. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Konrad Michalak'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2 – 2
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Özgür Yankaya, Alparslan Dedeş, Deniz Caner Özaral
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, İsmail Köybaşı, Montassar Talbi, Mykola Morozyuk, Selim Ay, Fernando Boldrin, Erik Sabo, Braian Samudio, Konrad Michalak, Damjan Djokovic, Loic Remy
Yedekler: Gökhan, Emir Dilaver, Melnjak, Baiano, Onur Bulut, Fernando Andrade, Donsah, Mithat Pala, Skoda, Tunay
Teknik Direktör: Bülent Uygun
İttifak Holding Konyaspor: Ibrahim Sehic, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Nejc Skubic, Guilherme Sitya, Milosevic (Oğuz Kağan dk. 15), Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi, Marko Jevtovic, Jesse Sekidika, Sokol Cikalleshi
Yedekler: Erten Ersu, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı, Levan Shengelia, Amar Rahmanovic, Farouk Miya, Musa Çağıran, Erdon Daci, Artem Kravets
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Djokovic (dk. 20), Michalak (dk. 27) (Çaykur Rizespor), Guilherme (dk. 7), Cikalleshi (dk. 12) (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Talbi (Çaykur Rizespor), Oğuz Kağan (İttifak Holding Konyaspor)