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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Kasımpaşa:1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Aminu Umar'ın ceza sahası içerisinde Travnik'e ile girdiği mücadele sonrasında VAR'ı inceleyen Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


90+6. dakikada ceza sahasının içerisinde Umar'ın pasında topla buluşan Remy'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.


90+8'de Remy'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul'un kontrol edemediği topu alan Selim Ay'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.. 2-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabrício, Cemali Sertel, Holmén, Selim Ay, Phiri (Erik Sabo dk. 88 ?), Bryan Dabo (Remy dk. 72), Yannick Bolasie, Boldrin (Umar dk. 46), Deniz Hümmet (Yasin dk. 46), Joel Pohjanpalo (Alper Potuk dk. 72)


Yedekler: Tarık, Anıl, Alberk, Emir Han, Alper, Djolovic, Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kasımpaşa: Ertuğrul, Florent Hadergjonaj (Dirar dk. 90 ?), Bruma, Ryan Donk, Tomas Brecka (Haris dk.46), Tarkan, Michal Travnik, Sadiku (Doğucan dk. 84 ?), Ouanes (Evren Eren dk. 46), Jörgensen, Umut (Yusuf Erdoğan dk. 88 ?)


Yedekler: Harun, Bilal, Mehmet Yıldırım, Ahmet Engin, Hasan Yeşilyurt


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Cemali Sertel (dk. 11), Selim Ay (dk. 90+8) (Çaykur Rizespor) Umut (dk. 60 pen.) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Dabo, Yasin (Çaykur Rizespor), Jörgensen Michal Travnik, Tarkan, Bruma (Kasımpaşa)

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