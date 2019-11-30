Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor:1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.
Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Konyaspor savunmasının hatalı pasının ardından topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
9. dakikada sağ kanattan topla buluşan Oğulcan çizgi dibine kadar inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Umar kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
11. dakikada Melnjak'ın ayağından seken topla ceza sahası dışında buluşan Milosevic'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
37. dakikada Attamah'ın pasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutunda Skubic topu uzaklaştırdı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Zafer, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Attamah, Oğulcan, Samudio, Umar, Vetrih, Melnjak, Orhan
Yedekler: Tarık, Atakan, Scepovic, Yusuf, Barış, Dimitrios Chatzıısaıas, Burak, Morozıuk, Oğuz Kağan, Yan Sasse
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Konyaspor: Serkan, Fallou Diagne, Jens Jasson, Ömer Aali, Riad Bajic, Deni Milosevic, Marin Anıcıc, Amir Hadzıahmetovic, Faruku Miya, Ferhat, Nejc Skubic
Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Mücahit Can, Paolo Hurtado, Levan Shengelıa, Savaş, Ali, Erdon Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Oğulcan (dk. 2), Umar (dk. 9) (Çaykur Rizespor), Deni Milosevic (dk. 11) (Konyaspor)