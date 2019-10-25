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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Boldrin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Samudio'nun kafa vuruşu kaleci Korcan'dan sekti.


60. dakikada Attamah'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan ve kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağları bir kez daha havalandırdı. 2-0


63. dakikada Vetrih'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin vuruşunu yapmadan önce araya Mehmet Sak girdi ve topu kornere gönderdi.



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan


Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Melnjak, Talbi, Vetrih, Abdullah (Diomande dk. 29), Attamah, Oğulcan, Boldrin (Nill de Pauw dk. 85 ?), Samudio (Aminu Umar dk. 78)


Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Atakan, Barış


Teknik Direktör: İsmail Kartal


MKE Ankaragücü: Koray, Kulısic, Pazdan, Kitsiou (Ahmet Can dk. 90 ?), Pinto, Alihan, Hasan (Aydın dk. 46), İlhan, Faty, Mehmet, Orgill


Yedekler: Furkan, Mahmut, Cebrail, Yalçın, Ender, Alper, Sadaev


Antrenör: Hayrettin Aksoy


Goller: Samudio (dk. 28 pen.), Boldrin (dk. 60) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Alihan, Kulusic, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

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