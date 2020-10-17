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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Lobjanidze pasıyla topu bir anda önünde bulan Paintsil'in bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1


10. dakikada sol taraftan topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı ortada Remy'nin kafa vuruşu kaleci Friedrich'in kucağında kaldı.


16. dakikada kaleci Gökhan'ın uzaklaştırdığı top Melnjak'a çarpınca bir anda meşin yuvarlağı önünde bulan Paintsil, boş kaleye yaptığı kafa vuruşuyla


farkı 2'ye çıkartan golü attı. 0-2


19. dakikada ceza sahası içerisinde Abdullah'ın pasında topla buluşan Fernando Andrade meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2


31. dakikada Boldrin'in serbest vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Abdullah, kafa vuruşuyla golü attı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü


geçerli saymadı.


43. dakikada Borven, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3


45. dakikada Fernando Boldrin, kaleye yaklaşık 30 metre uzaktan kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-3



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey


Çaykur Rizespor: Gökhan, Emir, Morozyuk, Melnjak, Meriah, Fabricio, Abdullah, Donsah, Andrade, Boldrin, Remy


Yedekler: Tarık, Selim Ay, İsmail, Yasin, Michalak, Mithat, Kemal, Skoda, Tunay


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Erdi, Pazdan, Kitsiou, Lobjanidze, Voca, Şahverdi, Paintsil, Alper Potuk, Borven


Yedekler: Korcan, Sarlija, Ante Kulusic, Atila, Atakan, Cebrail, Endri, Lukasik, Adzic, Ender, Berke, Emre Güral, Bolingi


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Fernando Andrade (dk. 19), Boldrin (dk. 45) (Çaykur Rizespor), Paintsil (dk. 6 ve 16), Borven (dk .43) (Ankaragücü)


Kırmızı kart: Alper Potuk (dk. 45) (Ankaragücü)

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