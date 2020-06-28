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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada kale ağzından Fernando Boldrin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.


49. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tunay'ın başarılı rövaşata deneyiminde, kaleci Tolgahan topu kurtarmayı başardı.


71. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga'yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu. 2-2


77. dakikada altı pas içerisinden Yan Sasse tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.


89. dakikada Samudio sol kanattan geliştirdiği atakta uzun pasını ceza sahasına gönderdi. Boldrin'in topa dokunamaması sonrasında top auta çıkıyor.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Morozyuk (Orhan dk. 42), Melnjak, Ivanildo, Boldrin, Vetrih (Garmash dk. 70), Samudio, Diomande, Tunay (Sasse dk. 70), Skoda


Yedekler: Zafer, Burak, Alberk, Atakan, Abdullah, Oğuz Kağan, Boryachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Denizlispor: Tolgahan, Ben Youssef, Mustafa, Bergdich, Lopes, Aissati, Estupinan (Olcay dk. 69), Murawski, Mbamba (Isaac dk.61), Özgür (Sacko dk. 69), Rodallega


Yedekler: Hüseyin, Muhammet, Sedat, Alihan


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Sarı Kartlar: Özgür (Denizlispor), Morozyuk, Tunay (Çaykur Rizespor)


Goller: Estupinan (dk. 20), Ivanildo (dk. 30 kk.) (Yukatel Denizlispor), Skoda (dk.40), Boldrin (dk. 71) (Çaykur Rizespor)

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