Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Soner'in gerçekleştirdiği köşe vuruşunda topa yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-1
79. dakikada ceza sahasının içerisinde Paluli'nin Umar'a yaptığı müdahalede hakem Erkan Özdamar Penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
90+4. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından gelen Umar'ın pasında topla buluşan Eric Sabo'nun vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım
Çaykur Rizespor: Gökhan, S.Holmen, Cemali, Gökhan, Selim, T.Boyd (Y.Bolasie dk. 71), A.Umar, F.Baiano (E.Sabo dk. 78), F.Boldrin (B.Dabo dk. 87 ?), D.Djokovic, J.Pohjanpalo (Deniz dk. 87 ?)
Yedekler: Tarık, Alberk, L.Phiri, Alper, Yasin, L.Remy
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Göztepe: İrfan Can, Atınç, D.Arslanagic, Murat, Atakan (M.Baku dk. 90+2 ?), Kahraman (C.Ndiaye dk. 82 ?), Yalçın (Beykan dk. 82 ?), Lourency (D.Tijanic dk. 46), Halil, Soner, A.Jahovic (D.Burekovic dk. 82 ?)
Yedekler: B.Megyeri, Erkam, Efe Can, Yusuf, Ege
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Pohjanpalo (dk. 39 ve 79 pen.), Eric Sabo (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor), Atınç (dk. 62)(Göztepe)
Kırmızı kart: Halil (dk. 69) (Göztepe)
Sarı kartlar: Selim Ay, Bolasie (Çaykur Rizespor)