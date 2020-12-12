Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza sahasının dış çaprazından topla buluşan Michalak'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
66. dakikada ceza sahasının sağında topu kontrol eden Yalçın Kayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten sekerek ağlara gitti. 2-1
81. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Stefano Napoleoni'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 2-2
90. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı kornerde karambolde hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Boldrin'in vuruşu kaleciden sekti, dönen topu Skoda ağlara yolladı. 3-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf Bozdağan
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Doğan, Donsah (Kemal Rüzgar dk. 90 ?), Michalak (Yasin Pehlivan dk. 75), Boldrin, Fernando (Onur Bulut dk. 68), Skoda
Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Alberk Koç, Dusan Jovancic, Mithat Pala, Tunay Torun, Braian Samudio,
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Göztepe: İrfan Can, Berkan (Dzenan Burekovic dk. 63), Alpaslan, Titi (Brown Ideye dk. 90 ?), Murat, Kubilay (Yalçın Kayan dk. 56), Soner, Halil, Mossora (Guilherme dk. 56 ), Tripic (Stefano Napoleoni dk. 56), Ndiaye
Yedekler: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Burak Süleyman, Yılmaz Basravi, Obinna Nwobodo,
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Sarı kartlar: Melnjak, Moroziuk, Yasin (Çaykur Rizespor), Mossora, Guilherme, Yalçın Kayan, Titi, Alparslan (Göztepe)
Goller: Boldrin (dk. 45), Michalak (dk. 58), Skoda (dk. 90) (Çaykur Rizespor), Yalçın Kayan (dk. 66) Napoleoni (dk. 81) (Göztepe)