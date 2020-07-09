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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespopr'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Brice Dja Djedje sol kanattan ortaladı ama top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.


85. dakikada hakem Ali Palabıyık'ın İsmael Diomande'in ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale ettiği kararı üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Artem Kravets meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


90+2. dakikada Boldrin'in vuruşunda topa dokunan Garmash takımına beraberlik getiren golü attı. 2-2


90+3. dakikada Boldrin'in pasında topla buluşan İvanildo Fernandes yaptığı vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 3-2



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman


Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan (Atakan dk. 89 ?), Talbi, Ivanildo, Melnjak (Alberk dk. 89 ?), Abdullah (Garmash dk. 70), Vetrih (Boryachuk dk. 79), Samudio, Sasse (Diomande dk. 46), Boldrin, Skoda


Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Diomande, Burak, Oğuz Kaan, Muhammet


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Hes Kablo Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir (Costa Lopes dk. 68), Hasan Hüseyin (Rienstra dk. 83 ?), Kvrzic, Mesanovic (Mario Situm dk.71), Mensah, Campanharo, Kravets


Yedekler: İsmail, Emre, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Samudio (dk. 11), Garmash (dk. 90+2), Ivanildo (dk. 90 +3) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) Artem Kravets (dk. 85 pen.) (Hes Kablo Kayserispor)


Kırmızı Kart: Campanharo (dk. 75) (Hes Kablo Kayserispor)


Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih, Boldrin (Çaykur Rizespor), Hasan Hüseyin (Hes Kablo Kayserispor)

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