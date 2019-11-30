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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Milosevic yaklaşık 25 metreden vuruşunu yapıyor, yerden seken topu Zafer Görgen güçlükle kornere çelmeyi başarıyor.


73. dakikada orta sahadan hızla ilerleyen Sasse topu ayağından açıyor ancak Marin Anicic'e çarpan top tekrar önünde kalıyor penaltı noktasına yakın bir yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderiyor. (3-1)


90+2. dakikada sağ kanattan Attamah pasını Yan Sasse'ye veriyor. Sesse önünü açıp kaleye şutunu çekiyor. Sasse'nin şutu direkten dönüyor.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey


Çaykur Rizespor: Zafer, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Attamah, Oğulcan, Samudio (Scepovic dk. 89 ?), Umar, Vetrih (Yan Sasse dk. 64), Melnjak, Orhan (Moroziuk dk. 90+3 ?)


Yedekler: Tarık, Atakan, Yusuf, Barış, Dimitrios, Burak, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Konyaspor: Serkan, Fallou Diagne, Jens Jasson, Ömer Aali, Riad Bajic, Deni Milosevic (Erdon Daci dk. 69), Anicic, Amir Hadziahmetovic (Paolo Hurtado dk. 81 ?), Faruku Miya, Ferhat (Levan Shengelia dk. 45), Nejc Skubic


Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Mücahit Can, Savaş, Ali


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Oğulcan (dk. 2), Umar (dk. 9), Yan Sasse (dk. 73) (Çaykur Rizespor), Deni Milosevic (dk.11) (Konyaspor)


Sarı kart: Oğuz Kağan (Çaykur Rizespor)

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