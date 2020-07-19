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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada ceza sahasının dışından Murat Yıldırım'ın vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.


28. dakikada Moroziuk'un ortasında ceza sahası içinde Milan Skoda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0


32. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 2-0


36. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Milan Skoda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Vetrih, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda


Yedekler: Tarık Çetin, Zafer, Burak, Alberk, Orhan, Yan Sasse, Kağan, Atakan, Boryachuk, Tunay Torun


Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca


Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake (Kjartansson dk. 37), Karim Hafez, Robin Yalçın, Remi Walter, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Fofana, Umut Bulut


Yedekler: Murat Akşit, Damlu, Yiğithan, Mustafa Akbaş, Sakıb, Ildiz, Mitchell Donald, Erkan Kaş, Youssouf, Vidar


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Skoda (dk. 28 ve 34 pen.) Boldrin (dk. 29) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Vetrih, Samudio (Çaykur Rizespor), Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor)

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