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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

0'lık üstünlüğü ile sona erdi.




Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Braian ceza sahası sol iç çaprazından kalecinin kapattığı köşeye doğru şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.


82. dakikada Donald'ın ceza sahasının dışından vuruşunda defansın tehlike uzaklaştırıldı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Vetrih, Abdullah, Boldrin (Tunay Torun dk. 90 ?), Garmash (Oğuz Kağan dk. 56), Samudio (Yan Sasse dk. 86 ?), Skoda


Yedekler: Tarık Çetin, Zafer, Burak, Alberk, Orhan, Atakan, Boryachuk,


Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca


Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake (Kjartansson dk. 37), Karim Hafez, Robin Yalçın (Mitchell Donald dk. 46), Remi Walter, Murat Yıldırım (Erkan Kaş dk. 83 ?), Gökhan Töre, Fofana (Ahmed dk. 46), Umut Bulut (Youssouf dk. 83 ?)


Yedekler: Murat Akşit, Damlu, Yiğithan, Mustafa Akbaş, Sakıb, Vidar


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Skoda (dk. 28 ve 34 pen.) Boldrin (dk. 29) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Vetrih, Samudio, Garmash (Çaykur Rizespor), Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor)

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