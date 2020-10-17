Süper Lig: Çaykur Rizespor: 5 - MKE Ankaragücü: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kitsiou ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale edince hakem Abdulkadir Bitigen, VAR uyarısı sonucu penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Remy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-3

61. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Morozyuk'a yapılan müdahalede Abdulkadir Bilgen bir kez daha beyaz noktaya gitti.

62. dakikada Remy, penaltı atışı sonucunda topu filelerle buluşturmayı başardı. 4-3

78. dakikada Fabricio'nun pasında ceza sahası içinde Remy, kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü attı. 5-3

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan, Emir, Morozyuk, Melnjak (İsmail dk. 69), Meriah, Fabricio (Dusan dk. 81 ?), Abdullah, Donsah (Skoda dk. 46), Andrade (Michalak dk. 69), Boldrin, Remyx (Tunay dk. 83 ?)

Yedekler: Tarık, Selim Ay, Yasin, Mithat, Kemal

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Erdi, Pazdan (Emre Güral dk. 67), Kitsiou, Lobjanidze (Adzic dk. 74), Voca (Atakan dk. 88 ?), Şahverdi (Endri dk. 67), Paintsil (Sarlija dk. 46), Borven

Yedekler: Korcan, Ante Kulusic, Atila, , Cebrail, Lukasik, , Ender, Berke, Bolingi

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Fernando Andrade (dk. 18), Boldrin (dk. 45), Remy (dk. 50 pen., dk. 61 pen. ve dk. 78) (Çaykur Rizespor), Paintsil (dk. 6 ve 16), Börven (dk. 43) (Ankaragücü)

Kırmızı kart: Alper (dk. 45)

Sarı kartlar: Sarlija, Börven (Ankaragücü)