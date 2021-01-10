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Süper Lig: Ç.Rizespor: 0 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega sağ çaprazdan sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1


32. dakikada Angelo Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.


44. dakikada Moroziuk'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Skoda topu auta attı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu


Ç.Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda


Yedekler: Tarık, Kemal, Fabricio, Selim, Michalak, Boldrin, Donsah, Onur, Emir, Alberk


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Y.Denizlispor: Pantilimon, Muhammet Özkal, Zakarya, Tiago Lopes, Leismann, Radoslaw Murawski, Muris Mesanovic, Marvin Bakalorz, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Hugo Rodallega


Yedekler: Cenk, Hüseyin, Mustafa, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş, Hadi Sacko


Teknik Direktör: Yalçık Koşukavak


Gol: Rodallega (Y.Denizlispor)


Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz (Y.Denizlispor)

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