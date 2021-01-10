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Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

1’lik beraberlikle sonuçlandı.

1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fabricio'nun ceza sahasına kadar girerek, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.


59. dakikada Fabricio'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda'nın vuruşunda kaleci Pantilimon tehlikeyi uzaklaştırdı.


70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Skoda'nın altı pasın sağ çaprazından gerçekleştirdiği şutu auta çıktı.


75. dakikada Boldrin'in sol kanattan kullandığı kornerde Skoda'nın kafa vuruşu kaleci Pantilimon'dan dışarı çıktı.


90+2 dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde top sekerek kale sahası önündeki Kemal Rüzar'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu


Ç.Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin (Kemal dk. 84), Samudio, Fernando (Fabricio dk. 45), Tunay (Boldrin dk. 45), Skoda


Yedekler: Tarık, Selim, Michalak, Donsah, Onur, Emir, Alberk


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Y.Denizlispor: Pantilimon, Muhammet Özkal, Zakarya, Tiago Lopes, Leismann, Radoslaw Murawski, Muris Mesanovic (Sacko dk. 80 ?), Marvin Bakalorz (Mustafa dk. 80 ?), Angelo Sagal, Recep Niyaz, Rodallega


Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş


Teknik Direktör: Yalçık Koşukavak


Goller: Kemal Rüzgar (dk. 90+2) (Ç.Rizespor), Rodallega (dk. 9) (Y.Denizlispor)


Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Meriah (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz, Zakarya, Rodallega, Pantilimon, Tiago Lopes (Y.Denizlispor)

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