Süper Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor evinde lider Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 3-2 galibiyetiyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Ndiaye'nin uzun pasında savunmayı gerisinde bırakan Diagne, ceza sahasına girerken çok sert bir vuruş gerçekleştirdi ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.

76. dakikada Vedat'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Boldrin sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve top Muslera'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90. dakikada Awaziem'in, Henry Onyekuru'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Serkan Çınar VAR yardımıyla pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-2

90+7. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Diagne, altı pas önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Çınar, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Nariç

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Melnjak, Awaziem, Musa (Nakoulma dk. 90+10 ?), Umar (Saadane dk. 90 ?), Azubuike, Samudio, Boldrin (Abdullah dk. 83 ?), Muriç

Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Orhan, Aatif, Çınar, Mustafa Saymak

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye (dk. 83 Sinan ?), Ryan Donk (Emre Akbaba dk. 62 ?) (Muğdat dk. 74), Reges, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Yedekler: İsmail, Linnes, Emre, Semih Taşdemir, Ahmet, Selçuk İnan, Yunus

Goller: Vedat Muriç (dk. 45), Umar (dk. 76) (Çaykur Rizespor), Feghouli (dk. 9), Diagne (dk. 90 ve 90+7)(Galatasaray)

Kırmızı Kart: Samudio (dk. 73) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Abarhoun, Boldrin, Azubuike, Moroziuk, Musa (Çaykur Rizespor), Ryan Donk (Galatasaray)