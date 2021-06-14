Tahir Kıran: "Rizespor'da bu şerefli makama aday olma onurunu yaşamaya karar verdim"

Rizeli Armatör Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'un 19-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongrede Rizespor'un başkanlığına adaylığını açıkladı.

Tahir Kıran, Çaykur Rizespor için başkan adaylığını açıkladı. Kendisine yönelik başkanlık çağrılarına kayıtsız kalmadığını dile getiren Kıran, "Son yıllarda sürekli olarak hemşerilerimden, Rizespor taraftarlarından ve de camiamızdan başkan olmam konusunda büyük bir talep görmekteyim. Bu gerçekten çok onur ve gurur verici. Rizespor Başkanlığı, her Rizelinin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bugüne kadar maddi manevi hiçbir desteği esirgemediğim, memleketimin medarı iftiharı Rizespor'a henüz zamanı gelmediği için başkan olmayı düşünmediğimi, iki kez basın açıklaması yaparak duyurmama rağmen bu teveccüh her geçen gün artarak devam etti. Rize ile adım öylesine özdeşleşmiş durumda ki, bu ısrarlı teveccüh karşısında ben de Rizespor'a hizmet borcum olduğunu ve artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle 19-26 Haziran 2021 tarihinde yapılacak genel kurulda bu şerefli makama aday olma onurunu yaşamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Rizespor'un başarısı için mücadele edeceklerini ve bu başarıyı ise zamana taşıyacaklarını dile getiren Tahir Kıran, "İnşallah genel kurul teveccüh gösterip bu şanlı görevi bize verirse çözüm üretebilecek güçlü bir kadro ile başarılı yıllar için geliyoruz. Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor'u sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu büyük camiayı zamana taşıyacağız. Sadece Rize'de değil tüm dünyada yaşayan Rizeli hemşerilerimin de büyük desteğini alarak köklü bir değişim ve yenilikçi bir anlayış için çıktığımız bu yolda, hem saha içinde hem saha dışında muvaffak olarak Rizespor'u zamana taşıyacağımıza kalben inanıyorum" dedi.