Tahta arabalarla bu kez çocukları yarıştı

Rize'de yıllardır geleneksel hale gelen ve heyecan dolu anlar yaşanan Formulaz tahta araba yarışlarını bu kez anaokulu öğrencileri babalarının yaptıkları tahta arabalarla gerçekleştirdi.

Formulaz bu sefer Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan bir özel okulda anaokulu öğrencileri için düzenlendi. Babalarının evlatları için yaptığı tahta arabaların büyük mücadelesi renkli anlara sahne oldu. Yarışmada 12 anaokulu öğrencisi yarıştı. Yarışma sonunda Miraç Okumuş ve babası Bilal Okumuş birinci oldu. Yarışmada en iyi tasarım ödülünü ise Eslem Okumuş aldı. Dereceye girenlere ise gram altın hediye edildi.

"Asıl amacımız tahta araba kültürünü çocuklarımıza aktarmak"

Yapılan etkinliğin hedefinin tahta araba geleneğine gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Formulaz Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Topal, "Bugün burada çocuklarımızla ebeveynlerinin güzel vakit geçirmelerine okulumuz vesile oldu. Aynı zamanda çocuklara geçmiş nesillerden gelen kültürümü aktarma çabası içerisindeyiz. Çocuklarımız ebeveyinleri ile beraber hazırladıkları tahta arabaları en güzel şekilde yarıştırarak birinci olanlara altın hediye edeceğiz. Biz 13 yıldır Tunca Beldesinde yarışlarımızı yapıyoruz. Okulumuzdan da böyle bir talep geldi. Bizde burada da bir yarışma yapmak istedik. Asıl amacımız tahta araba kültürünü çocuklarımıza aktarmak. Çocukları yarıştırmak 2. planda. Babalarıyla güzel bir araç yapan çocuklara ödül veceğiz" şeklinde konuştu.

"İlk defa yarıştım ve çok eğlenceliydi"

Tahta arabasıyla yarışan Kuzey Halisdemir ilk defa yarıştığından dolayı korktuğunu söyleyerek "İlk defa yarıştım ve çok eğlenceliydi. Düşeceğim diye biraz korkuyordum ama düşmedim. Daha sonrada öğrendim zaten. İlk denediğimde virajlardan dönemiyordum. Sonradan virajlarda dönmeyi alıştım. İlk geldiğimde virajlardan korkmuştum. Çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

"Çocukken tahta araba yapardım"

Çocukken de kendisine tahta araba yaptığını ifade eden Halim Basa ise "Tahta arabayı parça parça yaptık. Toplu bir zamanda yapmadık. Tekerleklerine 1 gün uğraştık. Diğer parçalarında da 1 gün uğraştık. Tabi ki hepsinde arkadaşlarımızın da yardımı oldu. Çocukken tahta araba yapardım. Belli bir yaştan sonra ilk kez araba yapınca daha farklı oldu. Benim kızım arabaları sever. Akülü araba kullanmayı da çok seviyor. Tahta arabaya da binmek için çok hevesli" dedi.