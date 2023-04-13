Taner Taşkın: “Ligi dizayn edenler çok da güzel dizayn etmeye devam ediyor”

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Deplasmanda dün alınan neticeden sonra Rizespor'un ilk devrede çok ataklı bir maç oynayacağını ön görmüştük. Bunun içinde oyuncularımızla ilk 30 dakikanın çok önemli olduğunu gol yemeden kapatabilirsek dengeyi sağlayacağımızı konuşmuştuk. Aslında istediğimiz her şeyde oldu. Ön tarafta 2 defa tehdit edebildik. Onlar ilk devrede çok daha baskın oynadılar. Neticesinde golü bulduk. Golü bulduktan çok kısa bir süre oyunu tutamadık. Belki 7-8 dakika oyunu tutabilseydik. Farklı bir maç izlettirebilirdik. Bence ikinci devredeki mücadele ve oyunun hakkı puan almaktı. Pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Maçın orta hakemi de güzel maç yönetti. Maçtan önce VAR'daki iki ismi duyunca eyvah demiştim. Onların birçok maçları bu şekilde maalesef, skora veya takımına göre değişiyor. Böyle bir şekilde penaltı verilmesi çok acı oldu. Ne rakibin penaltı beklentisi vardı ne de bizim çocukların. Hakem VAR'a gidince rakibimiz bile şok oldu. Bu oyunun hakkı bu değildi. Önceki maçımızda da böyle olmuştu. Baktığımız zaman bizim 6 puanımız bir anda gitti. Bu takım gerçekten şampiyonluğu yaşayabilirdi. Maalesef gizli güçler araya giriyor ve ligi dizayn edenler çokta güzel dizayn etmeye devam ediyor. Bu kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibeler olabilir ama biz şahsım ve kulübüm adına hep temiz kalacağız” şeklinde konuştu.