Tankerdeki sızıntı nedeniyle kapanan Rize-Trabzon yolu trafiğe açıldı

Olay, Rize-Trabzon karayolu Rize istikameti Derepazarı ilçe çıkışında meydana geldi. LNG yüklü tankerdeki sızıntıyı fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemi olarak bölgenin elektriği de kesildi. Tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, sızıntı yaşanan 17 ton LNG yüklü tankerdeki basınç LNG'nin bin litresi boşalttırılarak azaltıldı. Daha sonra trafiğin tamamen durdurularak önlem alınan Karadeniz Sahil yolu üzerinden boşaltılması için Artvin'e polis ekipleri eşliğinde gönderildi. Aracın bölgeden uzaklaşmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.