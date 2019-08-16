Tanrı Dağı'na tırmanan kadın sporcu 7 bin 10 metre'de Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı

Kırgızistan'da 7010 metre yüksekliğinde bulunan Tanrı Dağı'na Türkiye'den ilk bireysel kadın sporcu tırmanışı Antalya UMKE ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Milli Sporcusu Semra Keskin tarafından başarı ile gerçekleştirildi.

Milli Takım bünyesinde birçok yurt içi ve yurt dışı tırmanış faaliyeti bulunan Keskin, Kaçkar Kış, Kazbegi Kış, Matterhorn, Pick Lenin gibi önemli tırmanışları bulunuyor ve Khan Tengri tırmanış hazırlıklarını Temmuz ayında Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nda yapmıştı.

Khan Tengri'ye ilk solo (bireysel) tırmanışı yapan sporcu, ”Gururla bayrağımızı dalgalandırdım. Türk kadınının tek başına neleri başarabileceğini göstermeye çalıştım, tırmanışı kadınlarımıza, ülkemize, çocuklarımıza, doğa sever bütün dostlarıma atfediyorum” dedi.