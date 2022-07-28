Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni eğitim modeli

Rize'de Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş birliği Protokolü'nün tanıtımı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan ortak basın açıklamasıyla gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş birliği Protokolü'nün tanıtımı Rize'de Milli eğitim müdürü ve İl Tarım ve Orman Müdürünün düzenlediği toplantı ile gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan ortak basın açıklamasında İl Millî Eğitim Müdürü Engin Emen ile İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç açıklamalarda bulundu. İmzalanan protokol çerçevesinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla eğitim veren meslek liseleri arasında Rize'de 22 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 Çok Programlı Anadolu Lisesi ve 2

Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 26 eğitim kurumu ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Meslek okullarından mezun olan öğrencilerin direkt olarak çay fabrikalarında ustabaşı olarak başladığını sözlerine yansıtan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, “Rize 392 bin hektar alana sahip. 112 bin hektar mera, 172 bin hektarda orman alanı var. Sadece 60 bin hektarında tarım yapılabiliyor. Bunun 55 bin hektarında çay tarımı yapılıyor. Çay tarımı yapılan bu ilde Milli Eğitim Müdürlüğü zaten gerekli hassasiyeti göstermiş ve çay tarımında mesleki eğitimi programa almıştır. Çay fabrikası bile açmıştır. Eğer fabrikalara işçi alındığı zaman meslek okullardan öğrenci alındığında biz onlara hazır personel adı veriyorduk. Bu okulları okumayan iş arkadaşlarımızın acemilik süreci oluyordu fakat meslek okulundan mezun olan öğrenciler direkt ustabaşılık yapacak kapasitede oldukları için bizim için makbul sayılan çalışma arkadaşlarımız bu okullardan çıkıyor. Bu yüzden bu okuldan geçen öğrencilerimiz bir sonraki aşamada bu sektörü direkt yönlendirebilecek, üretime gerçek katkıyı sunacak hem kalitede hem kapasitede çay sektörüne yön verebilecek öğrencilerin bu okullardan çıktığını gözlemliyoruz. Çok faydalı olduğunu da düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulan çay fabrikası ile sektöre ara eleman yetiştirdiklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, “Şu an biz okulumuzun bölümünde devletin vermiş olduğu alanlarda, kendi alanlarımızda veya hayırsever vatandaşların vermiş olduğu alanlarda çayı topluyoruz. Bu çayları topladıktan sonra okulumuzdaki fabrikaya getiriyoruz. Aynı zamanda ÇAYKUR'un vermiş olduğu fiyattan çay alıyoruz. Almış olduğumuz çayları buraya getiriyoruz. Burada üretimini yaptıktan sonra paketliyoruz ve satışını yapıyoruz. Bu fabrika günlük 4 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip. Yılda da yaklaşık 24 ton çay üretebiliyoruz. Ürettiğimiz çayları şu anlık tek paket üzerinden yaptık. Daha sonra yeni paketlerle yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız etkin olarak işin içerisinde olsunlar kısmındayız. Biz 3 sürgünde de çay alımını ve üretimini okulumuzda yapıyoruz. Gıda teknolojisi alanında faaliyet gösteren öğrencilerimiz okulun fabrikasında çalışıyorlar. Öğrencilerimiz hem çay kesiyorlar kestikleri çayı okuldaki fabrikaya getiriyorlar ve burada üretime katkı sağlıyorlar. Öğrencilerimiz son derece etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerine devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.