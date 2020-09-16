İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım ve Orman Bakanlığının ifşası çaydaki boyayı ortaya çıkardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen içerisinde çayın da yer aldığı ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı.


Bakanlık, 91 firmadan 113 parti ürünü listeye aldı. 2012'den bu yana toplamda 3 bin 605 parti ürün tağşiş ve taklit listesine alınırken, listede dikkat çeken bir isim ise CarrefourSa markalı çaylar oldu. Rize'nin ünlü çay firmalarından Karali Çay Sanayi Ticaret ve Gıda Pazarlama Anonim Şirketi tarafından Karali Çay markalı Carrefour Filiz Çay ürün adıyla 500 gramlık paket çaylarda boya/gıda boyası tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.