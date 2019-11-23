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Tarkan'ın yaylasında bulunan evlere ayı saldırdı

Sonbahar sonrası yaylaları terk ederek köylere inen ayılar evlere saldırıyor.

Ahşap evlerde kapıları kırarak içeri giren Ayılar gıda maddelerini dağıttı.


İlçenin Rüzgârlı yaylasında ünlü Popçu Tarkan Tevetoğlu'nun da yaylası olan bölgede 3 eve giren ayılar evlere zarar verdi.


Yöre sakinlerinden İsmail Bayrak, evlere giren ayıların gıdalara zarar verdiğini belirterek, 'Yaylamızda bulunan 3 ahşap eve giren ayılar, evlerde bulunan kuru yiyecekleri dağıtarak maddi zarara yol açtılar. Yaylada Tarkan'ın akrabası Muammer Tevetoğlu, Dursun Ali Sofu ve Mustafa Köymen'in evlerinde hasarlar meydana geldi' dedi.

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