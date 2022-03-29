Tehlike arz eden kayaları temizlerken ayağı kırılan dağcı itfaiye yardımı ile kurtarıldı

Rize'nin Pazar-Hemşin karayolu üzerinde tehlike arz ettiği için yamaçlarda bulunan kayaları temizlemeye çalışan bir dağcı ayağının üzerine taş düşerek kırılması üzerine bulunduğu yerden itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

Hemşin ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde yamaçta tehlike arz eden kaya parçalarını temizleyen 2 endüstriyel dağcı, halatlarla tutunduğu yamaçtan aşağıya sarkarak el marifeti ile kayaları birer birer yola düşürürken, bu esnada yamaçtan kopan bir kaya parçası dağcı Gökhan Koçyiğit'in ayağına düşerek kırılmasına sebep oldu. Bulunduğu yerden hareket edemeyen Koçyiğit için olay yerine itfaiye çağırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu 20 metrelik yükseklikten indirilen Koçyiğit 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.