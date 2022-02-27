TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Pazarspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Sefa Özcan, Mehmet Özer
Pazarspor: Tunahan Dikişci, Erkan Çam (Berk Kervamkıran Dk.38), Oğuzhan Demir (Uğur Can Semizoğlu Dk.55), Mehmet Kuruoğlu, Mehmet Demirözü, Taşkın Kartal, Muhammed Burak Taşdemir (Burak Özdemir Dk.75), Kadir Kaan Yurdakul (Yusuf Ağın Dk.76), Feyyaz Aydil, Atakan Ekiz, Muhammed Emin Balcılar
Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi, Cenk Kaplan, Kerem Çağatay, Üstün Bilgi (Hüseyin Güngör dk. 46), Kutay Yokuşlu, Okan Deniz (Bünyamin Yürür dk. 90+2 ?), Oğuz Çetinkaya (Ercan Çapar dk. 90 ?), Mehmet Alaeddinoğlu, Mansur Çalar (Muhlis İstemi dk. 57), Mervan Çelik (İsmail Cem Kara dk.89 ?), Mustafa Murat Uslu
Gol: Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 32) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı Kartlar: Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 40) (Amed Sportif Faaliyetler), Muhammed Emin Balcılar (dk. 69) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Erkan Çam, Feyyaz Aydil, Kadir Kaan Yurdakul, Burak Taşdemir (Pazarspor), Mustafa Murat Uslu (Amed Sportif Faaliyetler