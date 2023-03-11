TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Ankara Demirspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Osman Baruk, Recep Güneş
Pazarspor: Yasin Davuş, Korhan Güler (Eray Yüksel dk. 80 ?), İlhan Topatar (Seymen Salih Adalı dk. 46), Feyyaz Aydil, Sercan Besler (Ahmet Karataş dk. 80 ?), Ömer Faruk Çalışkan, Kadir Salih (Burak Avşar dk. 71), Emrullah Ertuş (Alperen Aşkın Erol dk.70), Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, Onur Kızıltaş
Ankara Demirspor: Ömercan Avci, Hüseyin Eren Bektaş, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik, Göktan Işılak (Mustafa Seyhan dk. 46), Mehmet Küçükdurmuş Xx (Metehan Altunbaş dk. 64), Mert Örnek (Hasan Kaya dk. 84 ?), Burhan Arman (Ahmet Sivri dk. 42), Oktay Aydin (Nicolo Mikael Avellino dk. 84 ?), Harun Aydın, Ümit Yasin Arslan
Goller: Mert Örnek (dk. 44), Ahmet Sivri (dk. 69) (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: Onur Kızıltaş, Ahmet Karataş, (Pazarspor), Oktay Aydın, Mustafa Seyhan (Ankara Demirspor)