TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Balıkesirspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Batuhan Gültek, Muhammed Yıldız, Mehmet Sıraç Akpınar
Pazarspor: Yasin Davuş, Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, Oğulcan Enes Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Maksut Birben, Yağız Rüştü Aktaş (Ahmet Karataş dk. 64), İlhan Topatar (Özgür Kutlu dk. 85 ?), Oğuzhan Eskiköy, Sercan Besler (Önder Selimoğlu), İsmail Düzgün
Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Birol Parlak, Kağan Kayalı, Doğa İşeri, Ayberk Kaygısız (Görkem Altun dk. 90 ?), Sedat Dursun, Berat Aydoğdu (Ümit Doğru dk. 83 ?), Hüseyin Karabey, Sedat Yiğit Kurnaz (Berk Tosun dk. 74), Oğuz Han Aynaoğlu, Andaç Güleryüz (Berkay Aykurt dk. 82 ?)
Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu
Gol: Ayberk Kaygısız (dk. 62) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Önder Selimoğlu, Ahmet Karataş, Onur Kızıltaş (Pazarspor), Andaç Güleryüz, Yiğithan Kır, Sedat Dursun, Berk Tosun, Ayberk Kaygısız, Oğuzhan Aynaoğlu (Baynet İnşaat Balıkesirspor)