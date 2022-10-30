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TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Bucaspor 1928: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928 takımına 1-0 mağlup oldu.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Batuhan Kolak, Serdar Soydan, Serhat Sağır


Pazarspor: Yasin Davuş, İlhan Topatar, Maksut Birben (Sercan Besler dk. 88 ?), Oğuzhan Birben, İsmail Düzgün, Oğuzhan Eskiköy, Yağız Rüştü Aktaş, Mehmet Cansın Çiçek, Oğulcan Enes Demiroğlu, Hakan Doğru, Onur Kızıltaş


Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk


Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Lokman Gör, Alper Kadir Duruk, Enes Alıç, Furkan Çil, Saruhan Fındıkcı, Cuma Menize (Adem Eren Kabak dk. 86 ?), Berke Bıyık (İlhan Depe dk. 72), Erhan Çelenk (Recep Gül dk. 90 ?), Mehmet Fuat Gölbaşı (Tunç Murat Behram dk. 73)


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Gol: Erhan Çelenk (Bucaspor)


Kırmızı kartlar: Oğuzhan Birben, Oğuzhan Eskiköy (Pazarspor)


Sarı kartlar: Oğuzhan Eskiköy (Pazarspor), Berke Bıyık (Bucaspor)

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