TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Bucaspor 1928: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928 takımına 1-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Batuhan Kolak, Serdar Soydan, Serhat Sağır
Pazarspor: Yasin Davuş, İlhan Topatar, Maksut Birben (Sercan Besler dk. 88 ?), Oğuzhan Birben, İsmail Düzgün, Oğuzhan Eskiköy, Yağız Rüştü Aktaş, Mehmet Cansın Çiçek, Oğulcan Enes Demiroğlu, Hakan Doğru, Onur Kızıltaş
Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Lokman Gör, Alper Kadir Duruk, Enes Alıç, Furkan Çil, Saruhan Fındıkcı, Cuma Menize (Adem Eren Kabak dk. 86 ?), Berke Bıyık (İlhan Depe dk. 72), Erhan Çelenk (Recep Gül dk. 90 ?), Mehmet Fuat Gölbaşı (Tunç Murat Behram dk. 73)
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Gol: Erhan Çelenk (Bucaspor)
Kırmızı kartlar: Oğuzhan Birben, Oğuzhan Eskiköy (Pazarspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Eskiköy (Pazarspor), Berke Bıyık (Bucaspor)