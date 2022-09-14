TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 4. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenildi.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Erhan Kutlu, Harun Reşit Güngör, Emre Doğu
Pazarspor: Yasin Davuş, Oğuzhan Birben (Maksut Birben dk. 60), Oğulcan Enes Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Eyüp Ensar Bozkurt, Yağız Aktaş (Mehmet Cansın Çiçek dk. 85 ?), Metin Güler (Güvenç Usta dk. 60), İlhan Topatar, İsmail Düzgün, Önder Selimoğlu (Özgür Kutlu dk. 81 ?), Oğuzhan Eskiköy (Sercan Besler dk. 76)
Karacabey Belediye Spor: Veysel Sapan, Kadir Turhan, Onur Karakabak, Ulaş Zengin, Caner Koca, Tugay Adamcıl (Ömer Kuşan dk. 60, Abdullah Balıkçı dk. 90 ?), Vedat Bora (Mustafa Diler dk. 57), Bekir Can Kara, Arda Yılmaztürk, Uğur Mustafa Türk (Fatih Aktay dk. 60), Devrim Taşkaya (Ahmet Eren dk. 90)
Goller: Bekir Can Kara (dk. 87), Ahmet Eren (dk. 90+2) (Karacabey)
Sarı Kartlar: Eyüp Ensar (Pazarspor), Uğur Mustafa, Bekir Can, Ahmet (Karacabey)