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TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Kastamonuspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kastamonuspor'a 1-0 yenildi.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Lütfullah Aslan, Barış Çiçeksoyu, Çağlar Demirkıran


Pazarspor: Oğuzhan Birben, Oğulcan Enes Demiroğlu (Güvenç Usta dk. 69), Onur Kızıltaş, Eyüp Ensar Bozkurt (Bedirhan Özyurt dk. 69), Sercan Besler (Yağız Aktaş dk. 68), Metin Güler, İlhan Topatar, Maksut Birben (Özgür Kutlu dk. 80), Önder Selimoğlu, Oğuzhan Eskiköy (Eray Yüksel dk. 89 ?), Erdem Karahan


Teknik Direktör: Mustafa Kalafatoğlu


GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan, Şaban Özel, Erman Bulucu, Faruk Öcal, Kadir Keleş (İsmail Bilgin dk. 80 ?), Hakan Olkan, Abdulaziz Solmaz (Ramazan Işık dk. 80 ?), Berkay Samancı, Ayhan Gürbüz (Ömer Faruk Yücel dk. 72), Mehmet Bektaş (Mustafa Çaylı dk. 67), Ergin Keleş


Teknik Direktör: Metin Akpunar


Gol: Eyüp Ensar Bozkurt (dk. 49 k.k.) (Kastamonuspor)


Sarı kartlar: Oğuzhan, Maksut, Oğulcan Enes (Pazarspor), Şaban, Erman, Eray (Kastamonuspor)

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