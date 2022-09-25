TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Kastamonuspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kastamonuspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Lütfullah Aslan, Barış Çiçeksoyu, Çağlar Demirkıran
Pazarspor: Oğuzhan Birben, Oğulcan Enes Demiroğlu (Güvenç Usta dk. 69), Onur Kızıltaş, Eyüp Ensar Bozkurt (Bedirhan Özyurt dk. 69), Sercan Besler (Yağız Aktaş dk. 68), Metin Güler, İlhan Topatar, Maksut Birben (Özgür Kutlu dk. 80), Önder Selimoğlu, Oğuzhan Eskiköy (Eray Yüksel dk. 89 ?), Erdem Karahan
Teknik Direktör: Mustafa Kalafatoğlu
GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan, Şaban Özel, Erman Bulucu, Faruk Öcal, Kadir Keleş (İsmail Bilgin dk. 80 ?), Hakan Olkan, Abdulaziz Solmaz (Ramazan Işık dk. 80 ?), Berkay Samancı, Ayhan Gürbüz (Ömer Faruk Yücel dk. 72), Mehmet Bektaş (Mustafa Çaylı dk. 67), Ergin Keleş
Teknik Direktör: Metin Akpunar
Gol: Eyüp Ensar Bozkurt (dk. 49 k.k.) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Maksut, Oğulcan Enes (Pazarspor), Şaban, Erman, Eray (Kastamonuspor)