TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Kırklarelispor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Sait Tuzcu, Tuncay Ercan, Hasan Cebeci
Pazarspor: Yasin Davuş, Metin Güler, Bedirhan Özyurt, Mehmet Cansın Çiçek, Oğulcan Enes Demiroğlu, Eyüp Ensar Bozkurt (Oğuzhan Eskiköy dk. 46), Ahmet Karataş, Maksut Birben (İsmail Düzgün dk.46), Oğuzhan Birben, Güvenç Usta (Sercan Besler dk. 64), Özgür Kutlu (Alperen Aşkın Erol dk. 83 ?)
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Sinan Akgöl (Sabrican Vural dk. 76), Uğur Aygören (Atakan Gündüz dk. 55), Cengiz Demir, Canberk Ömer Özdemir, Hasan Emre Yeşilyurt, Mert Çölgeçen, Ensar Arslan (Serhat Mermer dk.40), Enes İslam İlkin, Hüseyin Eray Karataş, Murat Yılmaz (Enes Karakuş dk. 75)
Kırmızı kart: Dk.25 Mert Gölgeçen (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Maksut Birben, Eyüp Ensar Bozkurt, Özgür Kutlu, Bedirhan Özyurt (Pazarspor), Mert Gölgeçen, Hasan Emre Yeşilyurt, Serhat Mermer (Kırklarelispor)