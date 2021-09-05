TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 1. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar ilçe
Hakemler: Yusuf Aydın, Burak Gültek, Barış Çiçeksoyu
Pazarspor: Muhammet Çavuşoğlu, Kadir Kaan Yurdakul, Mehmet Kuruoğlu, Erkan Çam, Atakan Ekiz, Onur Civelek, Fatih Ergen, Hüseyin Eray Karataş, Oğuzhan Demir (Muhammed Emin Balcılar dk. 60), Hakan Aydın
Yedekler: Melikhan Sarı, Emrah Öztürk, Mehmet Demirözü, Burak Özdemir, Yusuf Ağın, Erdem Karahan
Teknik Direktör: Selçuk Yıldırım Kaya
Kırşehir Belediyespor: Bekir Demircan, Erbay Eker, Oğuz Özden, Mehmet Eksik (Osman Bodur dk. 46), Fatih Çiplak, Volkan Kılıç, Savaş Yorulmaz (Serhat Yeşilördek dk.70), Hakan Erçelik, Tugay Adamcıl, Ozan Karabacak (Hasan Kaşıkara dk. 46), Can Muhammet Vural
Yedekler: Ömer Kavurkacı, Mert Ilıman, Tarık Kurt, Ömer Faruk Taş, Emre Pehlivan
Teknik Direktör: Hakkı Hocaoğlu
Goller: Can Vural (dk. 45+1) , Hakan Erçelikbas (dk. 54), Turgay Admacıl (dk. 85) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Hakan Aydın, Fatih Ergen (Pazarspor), Ozan Karabacak, Volkan Kılıç (Kırşehir Belediyespor)