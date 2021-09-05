İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 3

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 1. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.



Stat: Pazar ilçe


Hakemler: Yusuf Aydın, Burak Gültek, Barış Çiçeksoyu


Pazarspor: Muhammet Çavuşoğlu, Kadir Kaan Yurdakul, Mehmet Kuruoğlu, Erkan Çam, Atakan Ekiz, Onur Civelek, Fatih Ergen, Hüseyin Eray Karataş, Oğuzhan Demir (Muhammed Emin Balcılar dk. 60), Hakan Aydın


Yedekler: Melikhan Sarı, Emrah Öztürk, Mehmet Demirözü, Burak Özdemir, Yusuf Ağın, Erdem Karahan


Teknik Direktör: Selçuk Yıldırım Kaya


Kırşehir Belediyespor: Bekir Demircan, Erbay Eker, Oğuz Özden, Mehmet Eksik (Osman Bodur dk. 46), Fatih Çiplak, Volkan Kılıç, Savaş Yorulmaz (Serhat Yeşilördek dk.70), Hakan Erçelik, Tugay Adamcıl, Ozan Karabacak (Hasan Kaşıkara dk. 46), Can Muhammet Vural


Yedekler: Ömer Kavurkacı, Mert Ilıman, Tarık Kurt, Ömer Faruk Taş, Emre Pehlivan


Teknik Direktör: Hakkı Hocaoğlu


Goller: Can Vural (dk. 45+1) , Hakan Erçelikbas (dk. 54), Turgay Admacıl (dk. 85) (Kırşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Hakan Aydın, Fatih Ergen (Pazarspor), Ozan Karabacak, Volkan Kılıç (Kırşehir Belediyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.