TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Şanlıurfaspor: 5

Lig Beyaz Grup 25. haftasında Pazarspor kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'a 5-0'lık skor ile mağlup oldu.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Barış Çardaklı, Anıl Küçükkaraca

Pazarspor: Melikhan, Hüseyin Eray (Taşkın Kartal dk. 84), Feyyaz Aydil, Oğuzhan Demir (Atakan Ekiz dk. 67), Berk Kervankıran (Muhammet Burak dk. 46), Mehmet Demirözü, Muhammet Mustafa (Uğurcan Semizoğlu dk. 46), Erkan Çam, Muhammet Emin Balcılar (Yusuf Ağın dk. 65), Mehmet Kuruoğlu, Kadir Kaan Yurdakul

Teknik direktör: Selçuk Yıldırımkaya

Şanlıurfaspor: Tolgahan, Dilaver Güçlü (Muhammed Enes dk.86 ?), Feyyaz Belen, Erkan Kaş, Mustafa Durak (Samed Karakoç dk.73), Burak Asan, Muhammed Raşit, Fırat Arıkan, Caner Koca (Ferhan Evren Dk.87) Muhammed Enes Durmuş, Sinan Kurumuş (Hüseyin Çolak dk.74)

Teknik direktör: Serdar Bozkurt

Goller: Dk.18 Dilaver Güçlü (dk.18 pen.), Sinan Kurumuş (dk.30), Erkan Çam (dk.58 k.k.), Erkan Kaş (dk.69), Hüseyin Çolak (dk.85) (Şanlıurfaspor)

Sarı kart: Muhammet Emin Balcılar (Pazarspor), Muhammed Raşit, Ferhan Evren (Şanlıurfaspor)