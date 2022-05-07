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TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Uşak Spor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 38. son hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Uşak Spor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Enes Kanpara, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğit Karpuz


Pazarspor: Erdem Karahan, Berk Kervankıran, Eray Yüksel, Muhammed Emin Balcılar, Mehmet Demirözü, Taşkın Kartal, Burak Özdemir, Oğuzhan Eskiköy, Okan Sarı (Feyyaz Aydil dk.86 ), Muhammet Nişancı, İlhan Topatar


Yedekler: Melihan Sarı, Yiğit Buber


Teknik Sorumlu: Ali Rıza Sinan Bayraktar


Uşak Spor: İbrahim Bağcı, İbrahim Şirin, Muhammed Fatih Kunat, Orçun Çallı, Süleyman Emre Ödemiş, Resul Türkkalesi, Enes Olgun Tubluk (Mustafa Kemal Demircan dk.75), Eray Gürcan, Şamil Başaran (Ahmet Gürcan dk 85), Alperen Kahraman (Alihan Şentürk dk.57), İbrahim Demir (Eren Akbulut dk. 46)


Yedekler: Murathan Gönen, Mürsel Üstün


Teknik Direktör: Ümit Karan

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