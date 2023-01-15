TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Van Spor FK: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı Van Spor FK takımına 2-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Yakup Özhan, Mehmet Kağan Bingül, Barış Sun
Pazarspor: Yasin Davuş, Metin Güler (Başar Çakıcıoğlu dk. 90 ?), Mehmet Cansın Çiçek, Eyüp Ensar Bozkurt (Özgür Kutlu dk. 70), Onur Kızıltaş, Oğulcan Enes Demiroğlu, Oğuzhan Eskiköy (Muhammet Nişancı dk. 90 ?), Sercan Besler (Ahmet Karataş dk. 82 ?), İlhan Topatar, Güvenç Usta (Emrullah Ertuş dk. 69), Önder Selimoğlu
Teknik direktör: Nazım Gülay
Bıtexen Van Spor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Sak, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan (dk.83 Umut Sözen), Ömer Faruk Gümüş (Emre Oymak dk. 69), Emrah Tacir (Sedat Komi dk. 90 ?), Hasan Bilal (Hakan Yılmaz dk. 46), Uğur Can (Tayyib Kanarya dk. 83 ?)
Goller: Furkan Sakı (dk. 51), Uğur Can (dk. 74) (Van Spor FK)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Gümüş, Uğur Adem Gezer, Haydar Yılmaz (Van Spor FK), Özgür Kutlu (Pazarspor)