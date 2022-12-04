TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - 1461 Trabzon FK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı 1461 Trabzon FK takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Burak Olcar, Hakan Erkan, Oğuzhan Kocaçoban
Pazarspor: Yasin Davuş, Metin Güler, Onur Kızıltaş, Mehmet Cansın Çiçek, Oğulcan Enes Demiroğlu, Eyüp Ensar Bozkurt, İlhan Topatar, Oğuzhan Eskiköy (Muhammet Nişancı dk. 85 ?), Sercan Besler (Özgür Kutlu dk. 75), Önder Selimoğlu, Ahmet Karataş
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Tunahan Ergül, Utku Şen (Fuat Bavuk dk. 46), Özkan Yıldırım (Muammer Denizhan Taşkan dk. 46), Berkay Sefa Kara (İsmail Haktan Odabaşı dk. 65), Kerem Baykuş (Atalay Yıldırım dk. 80 ?), Arif Morkaya, Ali Eren İyican (Nafican Yardımcı dk. 53), Mert Özmen, Abdulkadir Korkut
Goller: İlhan Topatar (dk. 61) (Pazarspor), Kerem Baykuş (dk. 63) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Utku Sen (1461 Trabzon FK), Onur Kızıltaş, Metin Güler, Eyüp Ensar Bozkurt (Pazarspor)