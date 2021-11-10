TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - 1928 Bucaspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 12. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşı karşıya geldiği 1928 Bucaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Stat: Pazar Yeni Şehir
Hakemler: Levent Gümüşdere, İlke Akman, Onur Gülter
Pazarspor: Tunahan Dikişçi, Kadir Kaan Yurdakul (Onur Civelek dk. 70), Fatih Ergen, Hakan Aydın, Eray Karataş, M. Emin Balcılar (Okan Sarı dk. 89 ?), Emrah Öztürk, Uğur Can Semizoğlu (Yusuf Ağın dk. 69), Erkan Çam, Mehmet Demirözü, Atakan Ekiz (Oğuzhan Demir dk. 89 ?)
1928 Bucaspor: Şener Özcan, Onur Özcan, Berke Bıyık, Osman Işıklı, T. Murat Behram (Metin Yüksel dk. 83 ?), Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, Alper Kadir Duruk, Ahmet Aktaş, Saruhan Fındıkcı (Hüseyin Seyhan dk. 76), M. Fuat Gölbaşı
Goller: Kadir Kaan Yurdakul (dk. 79) (Pazarspor), Murat Behram (dk. 83), Alper Kadir Duruk (dk. 90+3) (1928 Bucaspor)
Sarı kartlar: Kadir Kaan Yurdakul (Pazarspor), Saruhan Fındıkcı, Murat Behram, Berke Bıyık, Alper Kadir Duruk (1928 Bucaspor)