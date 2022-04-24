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TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Akhisarspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Dura, Salih Burak Demirel


Pazarspor: Tunahan Dikişci, Birkan Yılmaz, Erkan Çam, Mehmet Demirözü, Atakan Ekiz, Taşkın Kartal, Hüseyin Eray Karataş (Uğur Can Semizoğlu dk. 89 ?), Muhammed Emin Balcılar (Yusuf Ağın dk. 88 ?), Burak Taşdemir, Feyyaz Aydil, Oğuzhan Eskiköy (Muhammed Yıldırım dk. 72 ?)


Teknik direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar


Akhisarspor: Halil Yeral, Cengiz Demir, Gökmen Aydoğdu, Kemal Cingirt (Furkan Korkut dk. 71), Recep Kutun (Serkan Özbakan dk. 72), Göksu Mutlu, Mert Özyıldırım, Cihat Çelik (Bora Yılmaz dk. 54), Enes Tayfun, Yusuf Kanal (Salih Yiğit dk. 84 ?), Oğuzcan Kesgin (Serkan Sefil dk. 83 ?)


Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz


Goller: Burak Taşdemir (dk. 11) (Pazarspor), Yusuf Kanal (dk. 20) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Birkan Yılmaz, Feyyaz Aydil, Muhammed Yıldırım, Atakan Ekiz, Uğuran Semizoğlu (Pazarspor) Enes Tayfun, Mert Özyıldırım (Akhisar)

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