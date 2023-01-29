TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Diyarbekirspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Pazarspor, Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar ilçe
Hakemler: Veli Karakaya, Efe Kurtuluş, Selim Şenöz
Pazarspor: Yasin Davuş, İlhan Topatar (Bedirhan Özyurt dk. 90 ?), Sercan Besler (Kadir Salih dk. 61), Ömer Faruk Çalışkan, Oğuzhan Eskiköy (Özgür Kutlu dk. 85 ?), Emrullah Ertuş (Güvenç Usta dk. 63 ?), Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, Oğulcan Enes Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Önder Selimoğlu
Teknik Direktör: Nazım Gülay
Diyarbekirspor: Zülküf Özer, Enes Subaşı (Baran Işık dk. 46), Nuri Melih Mursal, İlker Sayan, Serhat Enes Çalışan (Emrullah Sayar dk. 88 ?), Emre Şahin, Vedat Çıkın (İsa Baltacı dk. 67), Ömer Yıldız, Bahri Can Avcı (Berkay Ceylan dk. 66), Cihan Aydın (Abdullah Doğan dk. 66), Mustafa Emre Can
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Goller: Ömer Yıldız (dk. 37 pen.) (Diyarbekirspor), Önder Selimoğlu (dk. 46) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Cihan Aydın, Emre Şahin, İlker Sayan (Diyarbekir Spor), Metin Güler (Pazarspor)