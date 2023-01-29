İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - Diyarbekirspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Pazarspor, Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Pazar ilçe


Hakemler: Veli Karakaya, Efe Kurtuluş, Selim Şenöz


Pazarspor: Yasin Davuş, İlhan Topatar (Bedirhan Özyurt dk. 90 ?), Sercan Besler (Kadir Salih dk. 61), Ömer Faruk Çalışkan, Oğuzhan Eskiköy (Özgür Kutlu dk. 85 ?), Emrullah Ertuş (Güvenç Usta dk. 63 ?), Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, Oğulcan Enes Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Önder Selimoğlu


Teknik Direktör: Nazım Gülay


Diyarbekirspor: Zülküf Özer, Enes Subaşı (Baran Işık dk. 46), Nuri Melih Mursal, İlker Sayan, Serhat Enes Çalışan (Emrullah Sayar dk. 88 ?), Emre Şahin, Vedat Çıkın (İsa Baltacı dk. 67), Ömer Yıldız, Bahri Can Avcı (Berkay Ceylan dk. 66), Cihan Aydın (Abdullah Doğan dk. 66), Mustafa Emre Can


Teknik Direktör: Vehbi Cevher


Goller: Ömer Yıldız (dk. 37 pen.) (Diyarbekirspor), Önder Selimoğlu (dk. 46) (Pazarspor)


Sarı kartlar: Cihan Aydın, Emre Şahin, İlker Sayan (Diyarbekir Spor), Metin Güler (Pazarspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.